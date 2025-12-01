Сервис «Мосбилет» запускает программу лояльности для любителей театра

С 1 декабря «Мосбилет» присоединяется к программе лояльности «Миллион призов». Покупка билетов через сервис станет выгоднее: за каждую покупку в театры пользователям начислят десять процентов от стоимости заказа в виде баллов, которыми можно оплатить до 20 процентов следующего билета.

Баллы будут поступать на счет на следующий день после посещения мероприятия и не будут иметь срока действия. Участвовать в программе смогут владельцы стандартной или полной учетной записи на портале mos.ru. Начисления действуют только при покупке билетов в театры, присоединившиеся к программе.

Пользователям также предложат обменивать городские баллы на баллы «Мосбилета» по курсу три к одному. В месяц можно конвертировать до 4,5 тысячи баллов, сделав это при покупке билета или в личном кабинете программы.

Первые десять тысяч покупателей получат 500 приветственных баллов. К дню рождения начислят 100 баллов, еще 50 — за подписку на рассылку. В мэрии напомнили, что «Миллион призов» позволяет тратить баллы на товары, услуги, скидки, благотворительность и городские сервисы, передает официальный сайт мэра Москвы.

По традиции катки организуют в московских парках. Одна из самых больших ледовых площадок в городе впервые откроется на набережной Москвы-реки в музее-заповеднике «Коломенское». Ее протяженность составит 1,7 километра, площадь — почти 13,5 тысячи квадратных метров. Каток займет участок между Голосовым оврагом и южной частью набережной. Приобрести билет можно будет в сервисе «Мосбилет».