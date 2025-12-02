Россияне выберут «Молодежную столицу России», «Город молодежи» и «Лидера молодых»

«В номинации «Молодежная столица» прошу отдать свой голос за Челябинск, а в номинации «Город молодежи» за Новый Уренгой. В них живут активные, целеустремленные, неравнодушные молодые люди, которые успешно развиваются и готовы приносить пользу Родине», – написал в своем телеграм-канале Артем Жога. Голосование проводится в рамках Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» от Росмолодежи. Звание «столицы» предназначено для региональных центров, а «город» – для малых городов и населенных пунктов. Города-победители будут наделены статусами на один год. В этот период у них появится множество возможностей: Провести главные всероссийские молодежные мероприятия; Получить всестороннюю поддержку от Росмолодежи и ее партнеров; Реализовать новые проекты и инициативы, а также привлечь инвестиции в молодежную инфраструктуру. Проголосовать можно до 19 декабря 2025 года на портале госуслуг. Однако выбрать город регистрации нельзя. Ранее «ФедералПресс» писал, что в Совет по молодежной политике при полпреде вошли 30 уральцев. Его участниками стали жители регионов УрФО в возрасте от 12 до 34 лет. Фото: ФедералПресс / Иван Кабанов