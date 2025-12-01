Москвичам рассказали, ждать ли снег в декабре

Ожидать снега в первую неделю декабря в Москве не стоит, однако в последующем снежный покров может сформироваться. Такой прогноз дал в понедельник, 1 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

© ТВ Центр

Как пояснил эксперт в интервью "Интерфаксу", теплое начало календарной зимы в столичном регионе обусловлено антициклональным режимом погоды. В первую декабрьскую семидневку в Москве и Подмосковье прогнозируется температура на четыре-шесть градусов выше климатической нормы. Днем будет в среднем два-четыре градуса тепла, по ночам — около нуля.

Однако, пообещал Вильфанд, в течение декабря столбики термометров будут опускаться — на фоне понижения температуры будет возрастать вероятность формирования снежного покрова.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что прошедшие 22-23 ноября осадки в виде чередующего мокрого снега и дождей могли стать "стартовой позицией" для образования устойчивого снежного покрова.

Что касается начавшегося декабря, метеоролог Михаил Семенов допускал, что он может оказаться одним из самых аномальных за последние 150 лет. Проявление таких экстремальных климатических условий специалист связывал, в числе прочего, с резким усилением циркуляции холодных воздушных масс из Арктики и заметной активизацией атмосферных фронтов.