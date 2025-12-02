Жилой комплекс по программе реновации появится на Керченской улице

Два корпуса с общим стилобатом построят на месте снесенных пятиэтажных домов

Согласован проект нового жилого комплекса, который появится по программе реновации в районе Зюзино. Его построят по адресу: улица Керченская, земельный участок № 28. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«Согласно проекту, в районе Зюзино на юго-западе столицы возведут жилой комплекс по программе реновации на 206 квартир. Новостройка появится на месте снесенных пятиэтажных домов на Керченской улице. Она будет состоять из двух корпусов переменной этажности, объединенных стилобатом с проходной аркой», — рассказал Иван Щербаков.

В первом корпусе будет одна жилая секция, во втором — две. На первых этажах обоих зданий запроектированы нежилые помещения для коммерческого использования общей площадью 708 квадратных метров. После завершения строительства в них откроют магазины, пункты выдачи товаров и другие объекты городской инфраструктуры.

На первых этажах оборудуют входные группы с двойными тамбурами, вестибюлями, колясочными, помещениями консьержа и охраны. Все общественные пространства комплекса спроектированы с учетом стандартов безбарьерной среды. Это обеспечит удобство в передвижении для маломобильных горожан и родителей с колясками. Часть жилья адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Все квартиры сдадут с чистовой отделкой, полностью готовыми к переезду. Придомовую территорию благоустроят, также высадят деревья и кустарники.

Программа реновации утверждена в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Мэр Москвы поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.