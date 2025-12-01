Туман накрыл Москву утром 1 декабря

Туман окутал Москву утром в понедельник, 1 декабря. Тем не менее погодные условия не повлияли на работу столичных аэропортов, сообщает РИА Новости.

Представители Домодедово и Шереметьево отметили, что воздушные гавани работают штатно, продолжая отправлять и принимать рейсы по расписанию.

Онлайн-табло аэропортов Внуково и Жуковский также свидетельствуют о том, что эти авиагавани тоже отправляют и принимают рейсы в стандартном режиме.

Ранее сообщалось, что в Москве в первый день зимы ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Температура днем составит от 1 до 3 градусов тепла, а ночью может опуститься до минус 2 градусов.