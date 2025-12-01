Собянин: В Москве стартовали предновогодние благотворительные акции

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале предновогодних благотворительных акций.

В рамках проекта "Москва помогает" уже открылись павильоны "Фабрика подарков", куда можно принести подарочные наборы и необходимые вещи для участников СВО, детей из новых регионов и приютов для животных, сообщил в своем Telegram-канале столичный градоначальник. Волонтеры подскажут, что лучше подарить, и помогут подписать открытки. Павильоны расположены на городских фестивальных площадках.

Четвертый раз в этом году пройдет акция "Добрая елка". Она исполнила уже свыше 4,2 тыс. желаний. Акция ежегодно помогает воплотиться мечтам подопечных некоммерческих организаций, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Желания у ребят всегда разные, но очень простые и заветные. Они спрятаны в новогодних шарах "добрых елок", которые можно найти в популярных местах столицы и онлайн на сайте проекта.

Еще одна акция - "Исполни желание", организованная для подопечных благотворительных фондов, социальных центров и образовательных учреждений, а также детей, проходящих лечение в московских клиниках. Ребята пишут письма Деду Морозу, их размещают на сайте акции. Осуществить детскую мечту может любой желающий.