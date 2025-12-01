Прошедший ноябрь в Москве стал третьим в списке самых теплых за всю историю наблюдений за погодой, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Средняя температура воздуха составила +3,8 градуса, что на 4,3 градуса превысило климатическую норму. Теплее средняя температура в последнем осеннем месяце была лишь в 2013-м (+4 градуса) и в 1996 годах (+3,9 градуса).

Осадков в ноябре в Москве, по данным метеостанции на ВДНХ, выпало 74 миллиметра — это почти полторы месячных нормы (143 процента).

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температурные значения в первую неделю декабря в Москве будут соответствовать показателям начала ноября. По словам специалиста, первые семь дней зимы столбики термометров будут показывать на 5-6 градусов выше нормы.