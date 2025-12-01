В Москве стартовал проект «Зима в Москве», который продлится до 28 февраля 2026 года. На более чем 400 площадках подготовили свыше тысячи событий: благотворительные акции, мастер-классы, театральные программы, экскурсии и кинопоказы.

Город украсят световые инсталляции, арт-объекты и тысячи елей, а жители смогут провести время на фестивалях, катках и семейных мероприятиях.

Для детей открываются усадьбы Деда Мороза в «Кузьминках-Люблино», парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и «Митине». На их территориях ежедневно идут анимационные программы и мастер-классы, где дети создают новогодние украшения и открытки.

Взрослым предложат кулинарные мастер-классы, дегустации и занятия с инструкторами на зимних спортивных площадках. Катки, лыжные трассы и прогулочные зоны планируют сделать доступными для всех желающих.

Зимой пройдут фестивали «Усадьбы Москвы», «Путешествие в Рождество», зимний музыкальный фестиваль в «Зарядье» и благотворительный проект «Город неравнодушных». Гостям предложат спектакли, концерты, ярмарки и программы с участием некоммерческих организаций, передает официальный сайт мэра Москвы.

Наступила зима, приближается Новый год — в столице проходит много праздничных представлений. «Вечерняя Москва» собрала лучшие мероприятия, которые помогут окунуться в атмосферу праздника и прекрасно провести время всей семьей.