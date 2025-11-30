В Москве открылся ГУМ-каток

Торжественное открытие ГУМ-катка состоялось в Москве, он стал доступен в юбилейный 20-й раз, передает РИА Новости.

Церемония на Красной площади началась с выступления чемпионов мира в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, а также призера чемпионата мира в танцах на льду Повиласа Ванагаса и двукратного бронзового призера чемпионатов Европы Маргариты Дробязко.

Для всех посетителей каток откроется с 1 декабря. Он будет работать каждый день до 1 марта с 09:00 до 23:30. Продолжительность каждого сеанса – один час.

До этого на сервисе "Мосбилет" открылась продажа билетов на столичные катки. Одной из главных новинок станет площадка на набережной Москвы-реки в "Коломенском" протяженностью 1,7 километра и площадью почти 13,5 тысячи квадратных метров. Также каток откроется в Парке Горького.