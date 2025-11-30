Московский зоопарк принял двух самок амурского тигра

В Московский зоопарк прибыли две самки амурского тигра. Видео опубликовано в Telegram-канале учреждения.

В посте говорится, что животных вынужденно изъяли из природы в Хабаровском крае, чтобы обезопасить местных жителей и сохранить жизни тигриц. Их отловили в конце прошлого года. Теперь они будут жить на территории Центра воспроизводства редких видов животных в столичном зоопарке и участвовать в программе сохранения амурского тигра в неволе.

«Тигрицы пробудут 1 месяц на карантине, под пристальным наблюдением ветеринарных врачей и зоологов. Им необходимы тишина и покой для адаптации к новому месту», — отмечается в публикации.

В зоопарке рассказали, что у взрослой тигрицы, которой около пяти-шести лет, есть паталогия в позвоночнике. Она может быть результатом травмы из-за старого огнестрельного ранения или ДТП.

«Молодая тигрица, которой сейчас около полутора лет, также не готова к самостоятельной взрослой жизни в дикой природе», — добавили в зоопарке.

До этого в министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана рассказали, что получат от РФ четырех амурских тигров для восстановления популяции ближайшего родственника этого хищника в республике. Договоренность была достигнута в ходе визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву.