В Москве 1 декабря откроются филиалы усадьбы Деда Мороза

1 декабря в Москве начнут работать три филиала усадьбы Деда Мороза. Они откроются в парке Олимпийской деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке «Митино», сообщается на сайте мэра Москвы.

Площадка в парке Олимпийской деревни оформлена по мотивам мультфильма «Простоквашино», в Измайловском парке — по мотивам сказки «Снежная королева», а в ландшафтном парке «Митино» — «Морозко».

Каждый день с 12:00 до 19:00 посетителей ждут анимационные программы и творческие мастер-классы, на которых можно создать новогодние гирлянды и праздничные открытки. Также с 6 декабря по выходным будут проходить мастер-классы от проекта «Московские каникулы», где можно будет мастерить елочные игрушки и свечи из вощины.

А в главной усадьбе Деда Мороза в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» зимой организуют экскурсии, квесты и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Москве влюбленные смогут сыграть свадьбу в доме Деда Мороза.