Считавшуюся исчезнувшей в Москве птицу чеглока нашли в «Лосином Острове»

Специалисты нашли на территории национального парка «Лосиный Остров» гнездовья занесенной в Красную книгу хищной птицы чеглока, которая считалась исчезнувшей в Москве. Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщила глава городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

© Вечерняя Москва

— Зафиксированы старовозрастные леса, найдены некоторые виды растений и животных, которые считались исчезнувшими в Москве. Природные сообщества «Лосиного острова» устойчивы и находятся в хорошем состоянии, — передает слова руководительницы ведомства ТАСС.

Несколько видов редких птиц, в том числе челноклювы, лягушкорот, какаду инка и чернолицые ибисы, прибыли в Московский зоопарк. При этом три из четырех представленных видов экзотических пернатых впервые появились в зоосаде.

Пойманного в Москве молодого лося выпустили в естественную среду обитания на Лосиной биостанции. Эксперты столичного департамента природопользования и Московского зоопарка помогали поймать животное, которое бродило в черте города.