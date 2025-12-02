Детский сад введен в эксплуатацию в составе ЖК на юго-западе столицы

В Обручевском районе Москвы, по адресу: ул. Академика Челомея, д. 1б, введен в эксплуатацию коммерческий детский сад. Об этом сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на его председателя Антона Слободчикова.

«Трехэтажное здание общей площадью более 1 тыс. кв. м возведено за счет внебюджетных средств в рамках жилого комплекса. Учреждение рассчитано на 81 место и будет передано коммерческому оператору. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано после комплексной итоговой проверки, подтвердившей соответствие объекта проектной документации», – цитирует пресс-служба Слободчикова.

Отмечается, что здание детского сада включает групповые, универсальный зал для физкультуры и музыки, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок и комнаты для кружков. Фасад отделан клинкерным кирпичом, витражными окнами и декоративными алюминиевыми панелями. Еще благоустроенная территория оборудована игровыми площадками с разноцветным резиновым покрытием. Также здесь проложены пешеходные дорожки, установлено освещение и выполнено озеленение.

В ведомстве напомнили, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе пристальное внимание уделяется качеству строительства образовательных учреждений.