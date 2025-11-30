В декабре температура воздуха в Москве превысит норму на 3-5 градусов. В Центральную Россию зима придёт «в лучшем случае во второй половине месяца». Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что уходящий ноябрь на 4,3 градуса превысил норму московского климата, и стал одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. В декабре ожидается похожая погода.

«По долгосрочному прогнозу, грядущий декабрь, в целом, будет тоже очень тёплым: среднемесячная температура воздуха на большей части Русской равнины, в том числе и в Центральной России, ожидается на 3-5 градусов выше климатической нормы, которая для Москвы составляет ночью «-8,6», днем «-3,5», — рассказал Тишковец.

По его словам, метеорологическая зима (переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений) опоздает более чем на месяц. Она наступит «в лучшем случае только во второй половине декабря.

Формирование устойчивого снежного покрова ожидается не раньше 20-х чисел месяца, осадков будет на 10-20% меньше нормы.