Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Днем матери в своем канале в мессенджере MAX.

«Дорогие москвички, от всей души поздравляю вас с Днем матери! Светлый семейный праздник — прекрасный повод вновь выразить нашу любовь и благодарность самому главному человеку на земле. Мама — это первый вздох, первая улыбка, первое слово. Первые уроки, которые останутся с нами на всю жизнь», — написал Мэр Москвы.

Источник: канал Сергея Собянина в мессенджере MAX

Он также отметил, что существует множество важных дел и незаменимых профессий, но материнский труд такой единственный, наполненный нежностью, заботой и теплом. И потому мы всю жизнь продолжаем повторять строчки любимой детской песни: «Пусть всегда будет мама».

Сергей Собянин пожелал мамам и бабушкам крепкого здоровья, семейного благополучия, домашнего уюта и большого счастья.