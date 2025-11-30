25 бесплатных катков откроются на площадках «Московских сезонов»

С 1 декабря на фестивальных площадках «Московских сезонов» начнут работать бесплатные катки. Всего будет 25 площадок с искусственным льдом, включая крупнейшие в Кузьминках, Марьине, Коптеве и других районах. Чтобы посетить площадки, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте «Мосбилет».

Катки будут открыты в будние дни с 11:00 до 22:00, в выходные — с 10:00 до 22:00. На Площади Славы в Кузьминках вновь заработает самый большой каток, вмещающий до 190 человек. Также будут организованы катки на 150 и 120 мест в других районах.

Каждый вторник и воскресенье проводятся тренировки по фигурному катанию для детей и взрослых с предварительной регистрацией. На катках предусмотрены камеры хранения, пункты заточки и аренды коньков различных размеров. Дети от трех до 10 лет могут кататься только в сопровождении родителей, а подростки от 14 лет допускаются с паспортом. На катках разрешено использование всех видов коньков, кроме конькобежных.

Посещение катков со своими коньками бесплатное, также доступна бесплатная заточка. Прокат стоит 50 рублей с залогом 2000 рублей. Катки работают даже при плюсовой температуре, а в морозную погоду посетители могут воспользоваться теплыми раздевалками, рассказали в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Еще одно пространство — ГУМ-каток на Красной площади в Москве — в этом сезоне откроется для посетителей 1 декабря 2025 года и будет работать до 1 марта 2026 года. Каждую субботу на льду ГУМ-катка под руководством опытных тренеров национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина» можно будет учиться игре в хоккей или совершенствовать свои умения в этом виде спорта.