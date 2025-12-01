Москвичам пообещали погодное болото

Ноябрьская погода может продлиться в Москве до 14 декабря. Таким прогнозом с RT поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

На предстоящей неделе ожидается тягучая пасмурная и туманная погода без осадков, но и без солнца. Разница между ночной и дневной температурой окажется минимальной. По ночам ожидается от нуля до минус 2 градусов, днем — плюс 1-3 градусов. В центре Москвы ночью также может наблюдаться плюсовая температура. Ветер будет несильным, южным и юго-восточным.

Первые признаки изменения погоды могут наступить на рубеже 14—15 декабря. В настоящее время погодную ситуацию определяют слова «синоптическое болото», отметил синоптик, назвав такую погоду «типично ноябрьской».

Прошедший ноябрь в столице стал третьим в списке самых теплых. Средняя температура воздуха составила плюс 3,8 градуса, что на 4,3 градуса превысило климатическую норму.