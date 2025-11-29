Снежный покров в Москве сформируется не раньше середины декабря

В Москве снежный покров должен сформироваться не раньше середины декабря. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус написал в своем Telegram-канале.

"Рассчитывать на формирование снежного покрова следует только во второй декаде декабря, скорее всего, не ранее середины месяца, но и значительным он не будет", - сказал синоптик.

Он также отметил, что в столице по климатической норме в декабре выпадает 51 мм осадков. Высота снежного покрова в начале месяца, как правило, достигает 8-9 см, а к концу - 18-19 см.

Ожидается, что в предстоящем декабре количество осадков будет близким к норме или с отклонением в сторону недостатка осадков примерно на 10%.