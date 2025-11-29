Новые выделенные полосы начнут работать в Москве с 20 декабря

С 20 декабря в столице откроют шесть новых выделенных полос на 29 маршрутах, где ежедневно совершается почти 180 тысяч поездок. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

© Вечерняя Москва

Выделенные полосы позволят автобусам и электробусам не зависеть от пробок, увеличат скорость движения в 2–3 раза и снизят количество ДТП в среднем на 25 процентов.

Новые полосы появятся на дублере Рублевского шоссе, улицах Сокольнический Вал, Большой Полянке, Декабристов, на Березовой аллее и Шарикоподшипниковской улице. На отдельных участках автобусы будут проезжать в 2–4 раза быстрее.

— С 20 декабря заработает почти километр новых выделенных полос. Вместе с другими мерами по локальному улучшению движения небольшие выделенки помогают выровнять интервалы автобусов и электробусов. Благодаря этому пассажиры тратят меньше времени на ожидание транспорта, — сказал Ликсутов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что на севере столицы вдоль МЦД-3 построят новую дорогу. Старший преподаватель по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики, факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Мухортиков назвал этот проект «очень важным для местной связанности».