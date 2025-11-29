Какие необычные клички носят животные «Моспитомца»

Месяц назад на mos.ru появился новый сервис «Моспитомец» — проект для тех, кто готов взять животное из приюта либо уже воспитывает собаку или кошку. Там размещена информация о программах поддержки безнадзорных питомцев, полезные статьи о гигиене, чипировании и многом другом. Но главное — пользователям доступен каталог с анкетами более тысячи животных из 13 городских приютов, которые мечтают поскорее стать домашними. О хвостатых участниках проекта «Моспитомец» с самыми необычными именами рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

© Вечерняя Москва

Кошечка с очаровательной внешностью и необычным именем живет в приюте для содержания безнадзорных животных «Печатники» Юго-Восточного административного округа. Робусте шесть лет, она очень ценит внимание и любит быть рядом с людьми. Милая, немного пухлая кошечка рыжего окраса часто выбирает для отдыха корзиночки, гамаки, пуфики и прочие атрибуты кошачьего интерьера.

В «Печатниках» живет и кот Дормидонт. Питомцу с таким редким именем восемь лет, он уже достаточно опытен и не будет доставлять хлопот своему хозяину.

В приюте для содержания безнадзорных животных «Зоорассвет» ГБУ «Доринвест» будущих хозяев ждет кот Банди. Он очень привлекателен: его довольный прищур и расплывающаяся от удовольствия мордочка не оставляет никого равнодушным. Сотрудники приюта уверены, что этот кот подойдет как молодым людям, так и устоявшейся паре, в том числе имеющей других животных, передает официальный сайт мэра Москвы.

Юные пользователи платформы «Активный гражданин — детям» выбрали имена для четырех лосей. Животные обитают на территории московской части национального парка «Лосиный Остров» и являются его символами и гордостью.