Собянин: Около 10 тысяч деревьев украсят улицы и набережные Москвы

В этом году в столице обновили около 700 улиц, включая три вылетные магистрали: Волгоградский проспект с Марксистской улицей, Щелковское шоссе с Большой Черкизовской и Краснопрудной, а также Профсоюзную с проспектом 60-летия Октября. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что также привели в порядок территории у 41 транспортного объекта, среди которых две станции метро, семь станций МЦД и четыре транспортных узла.

Собянин сообщил, что на 2026 год запланировано благоустройство порядка 570 улиц и устройство трамвайного пути возле главного входа на ВДНХ. Кроме того, работы проведут на территориях, прилегающих к 42 транспортным объектам, а в парках, на магистралях, улицах и набережных высадят около 10,5 тысячи деревьев.

— До конца 2025-го вылетные магистрали, улицы, набережные, социальные объекты и парковые территории украсят около 10 тысяч деревьев-крупномеров, — написал глава города в своем блоге в МАХ.

В рабочем графике Сергея Собянина на прошлой неделе особое внимание было уделено развитию спортивной инфраструктуры, обновлению подвижного состава метро и благоустройству.