Собянин поздравил работников газового хозяйства Москвы с 160-летием отрасли

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 29 ноября, поздравил коллектив и ветеранов «Мосгаза» с 160-летием газового хозяйства столицы. Он напомнил, что появление газовых фонарей и первых газопроводов в XIX веке стало важным этапом развития Москвы, дало импульс энергетике и промышленности и заметно улучшило качество жизни горожан, заменив дрова и уголь экологичным топливом.

Собянин отметил, что сегодня «Мосгаз» занимает ключевое место в энергетическом комплексе столицы. Компания расширяет сеть газопроводов, усиливает производственные мощности, внедряет цифровые технологии и уже несколько лет помогает восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска.

По его словам, в «Мосгазе» работают шесть тысяч специалистов, которые объединяют опыт, профессионализм и новые идеи. Город гордится трудовыми династиями и инженерными командами, чьи разработки делают газовое хозяйство Москвы более современным и эффективным.

— Спасибо вам, дорогие друзья, за высокий профессионализм, добросовестный труд и большой вклад в развитие Москвы. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе! — написал глава города в МАХ.

27 ноября Сергей Собянин принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к 160-летию газового хозяйства Москвы.