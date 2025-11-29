Теплая зима в Москве может увеличивать период активности клещей

Более теплая погода в осенне-зимний период, которую прогнозируют в перспективе в Москве, может привести к увеличению периода активности клещей.

Об этом в интервью ТАСС рассказала руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

"Из неожиданных рисков - клещи, их активность в среднем в нашей полосе начиналась в апреле и заканчивается в октябре. Но из-за теплой зимы клещи иногда начинают свою активность в конце марта-начале апреля, а из-за затянувшегося тепла могут впадать в спячку только в начале ноября", - сказала Урожаева.

Она отметила, что в начале 2026 года в столице планируется подвести итоги работы научного консорциума, который проводит комплексную оценку различных климатических рисков для Москвы. Учтены уже более 35 рисков, среди которых много новых.

