У Ростокинского акведука завершается монтаж инсталляции "Полярные медведи"

Засветится она, как и обычно, на северо-востоке столицы. Москвичи привыкли называть эту конструкцию "Умкой" по аналогии с одноименным мультфильмом.

Композиция представляет собой гигантскую Медведицу высотой 10 метров и маленького медвежонка Умку высотой 5 метров, стоящих на огромной льдине. По обе стороны расположены дополнительные украшения: восемь ледяных пирамид, шесть сосновых деревьев, покрытых снегом, и восемь небольших медвежат. Украшение выполнено из металлических каркасов, украшенных сетью гирлянд и блестящим декоративным материалом, имитирующим сверкающую поверхность льда и снега. Это наполняет парк волшебной атмосферой праздника и заряжает посетителей праздничным настроением.

В новом сезоне фигуры медвежат останутся в прежней локации, но изменят положение. Обновленная хвойная обнарядка сделает искусственные ели почти неотличимыми от натуральных. Кроме этого, станет заметно больше искрящихся диодных льдин, а за счет холодной белой подсветки весь ансамбль "заиграет" динамичнее.

Чтобы побыстрее завершить предновогоднее украшение столицы, городская компания ОЭК ведет работы круглосуточно с применением современной спецтехники, что обеспечивает безопасность и качество монтажа.

"Процесс очень трудоемкий, он занимает десять дней", - отметила Анна Ильина - специалист, занимающийся монтажом конструкции.

Длиной 300 метров композиция по праву считается самой протяженной в Москве. Всего на ее установке задействовано порядка 20 тысяч метров светодиодных гирлянд общим потреблением энергии 20 кВт.

Полярные медведи стали зимней визитной карточкой района Ростокино.