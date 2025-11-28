У Ростокинского акведука завершается монтаж инсталляции "Полярные медведи"
Засветится она, как и обычно, на северо-востоке столицы. Москвичи привыкли называть эту конструкцию "Умкой" по аналогии с одноименным мультфильмом.
Композиция представляет собой гигантскую Медведицу высотой 10 метров и маленького медвежонка Умку высотой 5 метров, стоящих на огромной льдине. По обе стороны расположены дополнительные украшения: восемь ледяных пирамид, шесть сосновых деревьев, покрытых снегом, и восемь небольших медвежат. Украшение выполнено из металлических каркасов, украшенных сетью гирлянд и блестящим декоративным материалом, имитирующим сверкающую поверхность льда и снега. Это наполняет парк волшебной атмосферой праздника и заряжает посетителей праздничным настроением.
В новом сезоне фигуры медвежат останутся в прежней локации, но изменят положение. Обновленная хвойная обнарядка сделает искусственные ели почти неотличимыми от натуральных. Кроме этого, станет заметно больше искрящихся диодных льдин, а за счет холодной белой подсветки весь ансамбль "заиграет" динамичнее.
Чтобы побыстрее завершить предновогоднее украшение столицы, городская компания ОЭК ведет работы круглосуточно с применением современной спецтехники, что обеспечивает безопасность и качество монтажа.
"Процесс очень трудоемкий, он занимает десять дней", - отметила Анна Ильина - специалист, занимающийся монтажом конструкции.
Длиной 300 метров композиция по праву считается самой протяженной в Москве. Всего на ее установке задействовано порядка 20 тысяч метров светодиодных гирлянд общим потреблением энергии 20 кВт.
Полярные медведи стали зимней визитной карточкой района Ростокино.
"Местные жители настолько полюбили эту композицию, что когда мы в один год переставили ее в Парк Горького, нас в буквальном смысле завалили обращениями и просьбами вернуть Умку в Ростокино. С тех пор мы ее устанавливаем исключительно в этом месте. Оказавшись рядом с этой конструкцией, попадаешь в сказку детства и атмосферу новогоднего волшебства", - отметил Дмитрий Сидорук, начальник отдела разработки программ АО "ОЭК". В настоящее время ведется сборка всех составляющих фигуру большого медведя в единое целое. Делается это специальными стяжками, крепко, чтобы не расходилось по шву. "Чтобы прекрасная конструкция доставляла всем море радости", - добавил промышленный альпинист Антон Пифкин.