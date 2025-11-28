«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве до утра 29 ноября

«Желтый» уровень погодной опасности с 21:00 пятницы, 28 ноября, до 9:00 субботы, 29 ноября, объявили в Московском регионе из-за прогнозируемой гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

© Вечерняя Москва

— Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения до 09:00 29 ноября. Местами гололедица, — передает официальный сайт научного учреждения.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее пообещал, что очень теплая и сырая погода ожидается в Московском регионе до середины декабря. Календарная зима в городе вновь начнется без снежного покрова.

Уже во второй декаде декабря столбики термометров опустятся до устойчивых отрицательных температур, поэтому могут появиться все условия для формирования снежного покрова. Осадки будут выпадать в «достаточном большом количестве», поэтому к Новому году снег не растает.

Между тем синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что на текущей неделе в столичном регионе преобладает теплая погода циклонического характера, в связи с чем не исключены скачки давления.