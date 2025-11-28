Жители востока Москвы отправили восьмой гуманитарный конвой на СВО

Волонтеры Восточного административного округа Москвы отправили восьмой с начала 2025 года гуманитарный конвой для участников спецоперации. В состав груза вошли медикаменты, продукты, бытовая техника, инструменты и стройматериалы, а также одежда и комплектующие для военной техники, сообщается на портале mos.ru.

© Объединение культурных и досуговых центров Восточного административного округам

По просьбам военных в зону СВО передали дизельный генератор, двадцать обогревателей, восемь бензопил, десять раций и десять антидроновых покрывал. Общий вес партии составил 17 тонн.

Сбор помощи проходил на базе окружного волонтерского штаба на Мироновской улице. Активисты сортировали пожертвования и готовили их к транспортировке.

Жители округа также участвовали в изготовлении маскировочных сетей и блиндажных свечей в центре «Дом друзей» на Открытом шоссе. С восьмым конвоем военным отправили 30 сетей и 15 килограммов свечей.

С начала года волонтеры из Восточного административного округа направили в зону спецоперации семь конвоев на 220 тонн гуманитарной помощи, включая помощь детским домам и госпиталям ДНР. С 2022 года штаб округа отправил 43 конвоя на более чем 525 тонн.