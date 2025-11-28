Юные москвичи выбрали имена для жителей «Лосиного острова»

Пользователи платформы «Активный гражданин - детям» выбрали имена для четырех лосей, обитающих в московской части национального парка «Лосиный остров». Об этом сообщается на портале московского правительства.

© Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В московской части «Лосиного острова», по данным Департамента природопользования, проживают 10-12 лосей. На четырех из них установлены GPS-передатчики, позволяющие отслеживать перемещения и состояние популяции.

Самую молодую, трехлетнюю лосиху пользователи решили назвать Диной, а пятилетнюю самку - Есенией. Семилетняя лосиха получила имя Астра, а четырехлетнему самцу дали имя Буран.

Встретить лосей в парке практически невозможно: они очень осторожны и стараются избегать людей. Сведения с GPS-ошейников используются для обновления паспортов животных, которые теперь можно персонифицировать с учетом выбранных имен.

Мониторинг проводят сотрудники Департамента природопользования и ученые, отслеживая численность и условия среды обитания. Присутствие лосей, крупных парнокопытных средней полосы, считается индикатором благополучия лесных экосистем.

Голосование за имена было организовано на платформе «Активный гражданин - детям» совместно с Департаментом природопользования. В голосовании участвовали москвичи от шести до 14 лет, имеющие учетную запись на портале mos.ru или в «Московской электронной школе».

Платформа предназначена для вовлечения детей в городские инициативы и реализуется государственным учреждением «Новые технологии управления» при поддержке Департамента информационных технологий Москвы в рамках национального проекта по цифровой трансформации.