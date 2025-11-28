Сбой движения электричек произошел на МЦД-2

На МЦД-2 в 16:00 произошел сбой движения составов — движение в сторону станции Нахабино прекратилось.

Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщила «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.

— Нас высаживают прямо перед Павшино. Движения в сторону Нахабино нет, — рассказали пассажиры.

По предварительным данным, причиной сбоя стал сломанный тепловоз, передает Telegram-канал.

В тот же день в столице было временно перекрыто движение транспорта по Тверской улице, Кремлевской набережной и на Большом Каменном мосту. Московским автомобилистам посоветовали быть внимательными при построении маршрута.

В субботу, 29 ноября, интервалы движения на МЦД-2 возрастут до двух часов, а поезда проследуют укороченными маршрутами. В частности, со стороны станции Нахабино составы будут следовать только до станции Тушинская, а со стороны Подольска — до станций Курская и Царицыно.