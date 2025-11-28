Звезды оперетты встретились с юными артистами в Москве

26 и 27 ноября в Москве прошли мероприятия проекта «Урок со звездой», объединяющего ведущих деятелей культуры и талантливых учеников школ искусств и специализированных колледжей. Более 90 юных артистов стали участниками творческих встреч, мастер-классов и показов, организованных специально для развития их профессионального потенциала. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.

© Вечерняя Москва

26 ноября в учебном театре ГИТИС состоялся спектакль по повести Бориса Васильева «Завтра была война», который представили студенты факультета музыкального театра — воспитанники мастерской народного артиста РСФСР Герарда Вячеславовича Васильева и Жанны Эдуардовны Жердер. Показ посетили ученики столичных школ искусств, получив возможность познакомиться с современным студенческим театром и живой интерпретацией классической литературы.

27 ноября в Центре вокального искусства В. Левко состоялась творческая встреча с народным артистом РСФСР Герардом Вячеславовичем Васильевым. Программа включала вокальные выступления желающих учеников, индивидуальную работу с каждым участником, а также доверительную профессиональную беседу о природе вокала, сценическом ремесле и выборе творческого пути. Ребята получили подробные рекомендации по технике дыхания, работе с репертуаром и сценической подаче.

В тот же день в детской школе искусств «Юность» свой мастер-класс по актерскому мастерству провела заслуженная артистка России, солистка Московского театра оперетты Жанна Эдуардовна Жердер. Занятие было посвящено внутренней свободе артиста, работе с эмоцией, пластикой и поиску индивидуальной выразительности.

Ранее в столице завершился масштабный фестиваль колледжей. Он охватил 48 учебных заведений — здесь школьники могли увидеть современные мастерские и лаборатории, посетить свыше 200 мастер-классов по 150 направлениям, а также пройти профтестирование и пообщаться со студентами и педагогами.