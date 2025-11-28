Все городские вокзалы на МЖД подготовлены к зиме

Городские вокзалы на Московских центральных диаметрах и Московском центральном кольце полностью готовы к работе зимой, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

«На Московской железной дороге к эксплуатации в холодное время года готовы все 64 городских вокзала (51 на Московских центральных диаметрах и 13 на Московском центральном кольце), а также 813 павильонов», – говорится в сообщении.

Как уточняется, при подготовке к зимнему периоду на всех объектах промыли фасады зданий, провели уборку на платформах и помещениях вестибюлей, установили двери, которые демонтировались на лето, обогревательные элементы, противоскользящие полосы. Для обеспечения комфортных условий для пассажиров проинспектировали текущее содержание систем водоснабжения, отопления, вентиляции и другого инженерного оборудования.

На пассажирских платформах при помощи системы видеоаналитики осуществляется онлайн-мониторинг метеорологической обстановки, что позволяет в случае обильных осадков проводить своевременную уборку, а температурный режим в помещениях малых вокзалов контролирует автоматизированная система удаленного управления.

Работы по уборке пешеходных мостов, подземных переходов и лестничных маршей проводятся регулярно, отметили в МЖД. Кроме того, сформирован запас материалов и средств для очистки инфраструктуры от снега и льда, работники обеспечены спецодеждой и инвентарем.