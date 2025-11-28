Опубликована программа МИМФ 2025

На следующей неделе стартует Московский индустриальный медиафорум (МИМФ), организаторами которого выступают Департамент предпринимательства и инновационного развития г. Москвы и Медиакоммуникационный союз. На протяжении трех дней – с 3 по 5 декабря – на площадке Технопарка «Сколково» и «Амальтеи» будут проходить конференции, круглые столы и дискуссии, посвященные регулированию, инновациям и кадровой ситуации на медиа телекоммуникационном рынке России.

В дни Московского индустриального медиафорума состоится порядка 50 сессий и круглых столов, спикерами по которым выступят до 200 представителей индустрии. Помимо этого, посетителей ожидает большая выставочная зона МИМФ, где разместятся экспозиция телеканалов, контент-маркет, переговорные зоны каналов и отраслевых ассоциаций, фотозоны, пресс-центр. Отдельно будут представлены экспозиция выставки NATEXPO и часть фестиваля Original+DOC - программа «Биржа Доков. Ищу стриминг».

Главным событием МИМФ станут панельные сессии 3 декабря – «Технологический суверенитет медиателекоммуникационной отрасли в России» и «Контентный суверенитет медиателекоммуникационной отрасли в России». В сессии по технологиям представители власти совместно с участниками из отрасли обсудят текущую ситуацию и вызовы в части импортозамещения ПО и оборудования в сфере медиа и телекоммуникаций, меры по дальнейшему стимулированию производства и внедрения отечественных решений в сфере телекоммуникаций, стратегии и практики по переходу от устаревших технологий к современным, а также внедрение ИИ во все отраслевые процессы. К участию в сессии приглашены представители Минцифры России, Минпромторга России, Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы (руководитель департамента Кристина Кострома), комитета Госдумы по информационной политике (первый зампред ИТ-комитета Госдумы РФ по информационной политике, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин), «Рамблер» (исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова), НТВ (генеральный директор телекомпании НТВ Алексей Земский), ФГУП «Космическая связь» (глава ГПКС Алексей Волин), НИЦ-Телеком (и.о. гендиректора Олег Иванов), «Синтерра-Медиа» (генеральный директор Григорий Урьев).

А на панельной сессии «Контентный суверенитет медиателекоммуникационной отрасли в России» планируется поднять темы стратегии развития креативных индустрий, государственной поддержки медиаиндустрии и кинопроизводства, а также альтернативных возможностей финансирования как ТВ, так и кинопроектов. Помимо этого, спикеры обсудят вопросы экспорта и импорта отечественного контента и затронут тему подготовки кадров для медиаиндустрии. Свое участие в дискуссии подтвердили представители Минцифры РФ, ИРИ (генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский), АНО «Национальные приоритеты» (генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина), НТВ (генеральный директор телекомпании НТВ Алексей Земский), RuTube / Premier (генеральный продюсер RuTube и Premier Давид Кочаров) и АКАР (президент АКАР Сергей Пискарев)

