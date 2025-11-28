На ВДНХ пройдут экскурсии, посвященные Дню воинской славы России

День воинской славы России отмечается 5 декабря. Он приурочен ко Дню начала контрнаступления советских войск в битве против немецко-фашистских захватчиков под Москвой. В честь этого на территории ВДНХ и в музеях выставки пройдут бесплатные тематические мероприятия.

© Вечерняя Москва

В 13:00 гостей приглашают на пешеходную экскурсию по территории ВДНХ «Помните ушедших в битве за Москву». На ней раскроют малоизвестные страницы военной истории Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). Посетителям расскажут, что здесь происходило во время войны, какие подвиги совершили сотрудники ВСХВ, чем они помогали фронту. Кроме того, затронут тему истории выставки и ее архитектуры.

Центр «Космонавтика и авиация» подготовил для своих гостей экскурсию «На крыльях Победы», которая начнется в 19:30. Посетители увидят уникальные модели отечественной авиационной и ракетной техники. Каждая из них представляет собой важный этап в истории оборонной промышленности.

Во время экскурсии ее участники узнают, как в рекордные сроки создавалась советская авиатехника, которая обеспечивала превосходство в небе во время битвы за Москву. Кроме того, экскурсовод расскажет о революционных конструкторских решениях, позволивших советским истребителям превзойти технику врага, и о том, как военные разработки стали основой для будущих космических достижений, передает официальный сайт мэра Москвы.

25 ноября начался сезон катания на коньках. В этот день открылось самое большое ледовое пространство столицы — каток на ВДНХ. Незадолго до открытия «Вечерняя Москва» узнала, как проходит финальный этап работ.