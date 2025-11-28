Стало известно об активизации догхантеров в Москве

Стало известно об активизации догхантеров в районах Тушино и Путилково в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot проверка».

Как рассказал изданию один из горожан, его хаски умерла после прогулки по обычному маршруту в Тушино. Мужчина пояснил, что внезапно у питомца появилась диарея, рвота и пена изо рта. Хозяин заподозрил, что его любимца отравили догхантеры.

Владельцы собак из Путилково рассказали, что довольно часто замечали на земле странную еду. Они также признались, что многим животным становилось плохо после выгула в местных парках и скверах.

До этого стало известно, что десятки собак отравили догхантеры в подмосковном Красногорске. Тогда двух животных спасти не удалось.

По предварительным данным, четвероногие могли отравиться изониазидом — препаратом, которым люди лечат туберкулез.