Праздничный концерт ко Дню матери пройдет в Музее Победы

В Зале Полководцев в Музее Победы в субботу, 29 ноября, состоится праздничный концерт «Главные детские песни», посвященный Дню Матери. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

На сцене выступят коллективы «Непоседы», «Домисолька», «Нейна», «Семицветик», «БУМ», «Нужные люди», «Киндерстар», а также Музыкальный театр «На Поклонке» и «Музыкальная дорожка».

— В их исполнении прозвучат самые трогательные хиты проекта — песни, которые говорят о самом важном: о добрых делах и вере в чудеса, о том, как начинается самое доброе утро — с маминой улыбки, и о дружбе, что помогает идти к мечте. Со сцены прозвучат душевные композиции «Солнышко для мамы», «Доброе утро, мам», «Улыбайся» и другие простые и искренние истории о семейном тепле, поддержке и счастье, — говорится в сообщении.

Концерт начнется в 16:30. 30 ноября на телеканале «Большой эфир» покажут телевизионную версию концерта, передает сайт музея.

29 ноября в 25:00 в Центральной детской школе искусств Химок пройдет праздничный концерт «День матери в России» программы «Успех V единстве поколений». На сцене выступят юные артисты, воспитанники и преподаватели школы.