На Красной площади в Москве в эти выходные заработают аттракцион и каток

Аттракционы на Красной площади прошли обязательную регистрацию Гостехнадзора Объединения административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ). Специалисты ведомства зарегистрировали пять аттракционов. Работать они будут с 30 ноября по 1 марта.

Как сообщает пресс-служба ОАТИ, в этом году на Красной площади разместились карусели "Воздушный шар", "Мини джет 6", "Мерри гоу раунд", "Цепочная карусель" и качели "Самолет".

"Аттракцион "Цепочная карусель" ждет посетителей старше восьми лет и ростом выше 130 см. На каруселях "Мини джет 6", "Мерри гоу раунд" и качелях "Самолет" в сопровождении взрослых допускаются дети ростом от 80 см. Аттракцион "Воздушный шар" могут посетить дети от четырех лет в сопровождении взрослых, при этом рост ребенка должен быть не ниже 100 см", - уточнил начальник отдела "Инспекция по надзору за аттракционами" Гостехнадзора ОАТИ Игорь Токарев.

Во время проверки аттракционов проверили их работу при полной загрузке. Для имитации полной посадки все пассажирские места аттракциона загрузили мешками с песком. Также проверили, как работает экстренное торможение на случай нештатных ситуаций.

Как отмечают в ведомстве, аттракционы полностью готовы к безопасной работе. Однако важно, чтобы сами посетители соблюдали правила пользования аттракционом. Чтобы катание было комфортным и безопасным, необходимо строго выполнять все указания оператора. Не отстегивать устройства фиксации пассажира и не покидать аттракцион до его полной остановки и получения соответствующего разрешения оператора аттракциона.