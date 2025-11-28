В Москве появилась «Стена Долиной»

В столице России появилась «Стена Долиной». Люди приносят сюда тапочки или игрушки, надеясь, что их сделка по покупке недвижимости пройдет без неприятных сюрпризов, сообщает «Москва с огоньком».

Накануне стало известно, что в «Википедии» появилась статья о «Эффекте Долиной» — мошеннической схеме, ставшей популярной в России осенью 2025 года. Она получила название по имени Ларисы Долиной, которая стала известной жертвой.

Суть схемы: мошенники убеждают пенсионеров продать недвижимость (чаще всего квартиру). Все деньги уходят аферистам, а пенсионер идет в суд, требуя признать сделку незаконной. Ее признают недействительной, квартиру возвращают, а покупатель остается без жилья и денег.

«Схема Долиной» распространилась на автомобили

Квартира Ларисы Долиной была продана за 112 миллионов рублей, однако деньги были похищены мошенниками. Они связались с певицей, выдав себя за «сотрудников спецслужб», и убедили ее продать жилье и перевести средства на «безопасный счет». В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, признав сделку недействительной и восстановив ее право собственности на квартиру. 27 ноября Второй кассационный суд подтвердил законность решения Хамовнического суда.

Ранее певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) обвинила Ларису Долину в проблемах с продажей своей недвижимости из-за ситуации с квартирой народной артистки России.