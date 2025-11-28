Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об утверждении плана благоустройства на 2026 год. Как он отметил в пятницу, 28 ноября, Москва продолжает лидировать по темпам улучшения городской среды: в этом году благоустроили более 3700 объектов, причем свыше 70 процентов проектов реализованы за пределами центра по программе «Мой район».

Он отметил, что в этом году обновили девять набережных, включая территории Парка Горького и музей-заповедника «Коломенское». В 2026 году планируют укрепить берега у стадиона «Спартак», создать комфортное пространство у воды в Мневниковской пойме и отремонтировать семь набережных, включая Фрунзенскую и Лужнецкую.

Кроме того, Собянин рассказал, что с 2011 года обновлено 1195 парков и общественных пространств, а в этом году — четыре парка, четыре общественных пространства и 83 знаковых объекта. В планах на 2026 год — благоустройство пяти парков, шести общественных пространств и 83 знаковых объектов, включая Красногорский лесопарк с флагманской лыжной трассой «Новая звезда».

— Всего в этом году мы отремонтировали и благоустроили больше 2,4 тысяч дворов. В планах на 2026-й — привести в порядок еще свыше двух тысяч, — написал мэр столицы в блоге в МАХ.

В рабочем графике мэра Москвы Сергея Собянина на прошлой неделе особое внимание было уделено развитию спортивной инфраструктуры, обновлению подвижного состава метро и благоустройству.