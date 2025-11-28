Ноябрь в Москве оказался дождливее обычного

Объем выпавших за ноябрь осадков в столице превысил норму почти на 40 процентов. Такие данные в своем Telegram-канале приводит ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Дождливой выдалась и ночь на пятницу, 25 ноября. На базовой столичной метеостанции ВДНХ, как поделилась синоптик, осадкомеры зафиксировали пять миллиметров дождевой воды. Сильнее всего дожди лили на юге Подмосковья — так, в Коломне и Кашире выпало по 10 миллиметров осадков. Как ожидает Позднякова, последний осенний месяц в Москве завершится комфортной и теплой погодой, обойдясь без осадков.

Завершение осадков москвичам пообещал и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Наконец оказавшись на гребне антициклона, столица примет холодные воздушные массы. Атмосферное давление пойдет вверх, небо начнет проясняться. Сезон дождей окончательно сойдет на нет в первой декаде декабря. Погода без осадков с температурой от нуля до плюс 2-3 градусов установится на полторы-две недели.