Билеты на спектакль "Щелкунчик" в московских театрах поступили в продажу

Билеты на постановку "Щелкунчик" в московских театрах поступили в продажу на декабрь и новогодние праздники. Об этом ТАСС сообщили в столичном департаменте культуры.

"Балет "Щелкунчик" Чайковского идет на сценах театров во всем мире, он давно стал своеобразным символом Нового года. Одна из наиболее популярных постановок идет в ведущем музыкальном театре Москвы - Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. <…> Для удобства зрителей мы уже выложили в продажу билеты на декабрь и новогодние праздники, чтобы все желающие могли заранее спланировать свой поход в театр", - рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Он отметил, что билеты на "Щелкунчика" в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко традиционно пользуются огромным спросом.

Приобрести билеты в столичные театры можно как в кассах и на сайтах театров, так и с помощью городского сервиса "Мосбилет".