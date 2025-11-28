Зима придет с опозданием: какой будет погода в Москве в выходные

Конец недели, а заодно еще и конец месяца, и осеннего сезона будут теплыми — по крайней мере с метеорологической точки зрения. Температура будет выше нормы на 5−6 градусов. Это очень большая аномалия. Прогнозом погоды с «Вечерней Москвой» поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Конечно, для простого человека температура около +5, + 6, даже +7 градусов вовсе не такая уж теплая. Не лето, прямо скажем. Но для метеорологов значительная аномалия позволяет называть такую погоду очень теплой, нехарактерной для конца календарной осени. Обусловлена она тем, что воздушные массы по-прежнему перемещаются с запада, но чуть-чуть меняя ориентацию с запада на юго-запад. Отсюда и такие высокие температуры.

28 ноября воздушные массы будут как раз поступать с юго-запада. Ночная температура +3...+5 градусов, днем + 4...+6. Как и сегодня, на целых 6 градусов выше нормы.

В субботу и воскресенье аномалия не настолько ярко выраженная. Ночная температура около нулевой отметки: –1...+1. В области –3...+2 градуса. Дневная температура +1...+3 градуса. По области от 0 до +5. Кстати, такой температурный фон примерно на 3−4 градуса выше многолетних значений.

В выходные будет солнечно, без осадков. Ветер слабый, штилевая погода, никак не зимняя.

В понедельник и вторник ситуация не изменится, то есть начало зимы будет теплым. Температура на 4−5 градусов будет отличаться от нормальных значений. Причина — устойчивый перенос воздушных масс из Атлантики. Тут даже не нужно быть синоптиком: достаточно один раз запомнить, что если воздух перемещается из Атлантики, то зимой этот перенос соответствует теплой погоде, положительным аномалиям, а летом, наоборот, ведет к похолоданию.

Стоит еще отметить, что в течение ближайших дней будет довольно сухо. Более того, до конца следующей рабочей недели осадки если и будут, то совсем небольшие. Нет никаких условий ни для серьезных снегопадов, ни для очень сильных дождей.

В целом погода в выходные будет действительно хорошая, потому что асфальт и земля подсохнут, выглянет солнце. И все это в отсутствие ветра, при аномально высоких температурах.

Интересно, что с последними числами ноября связаны некоторые народные приметы. Например, если 28 ноября лег снег, то он не растает до весны. Или каким будет 30 ноября, такой будет и зима. А еще говорят: какая погода в ноябре, таким ожидается апрель.