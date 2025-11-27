Собянин: коллектив Мосгаза получил государственную награду России

Коллектив «Мосгаза» получил государственную награду России — Орден «За доблестный труд». Об этом в четверг, 27 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

— Сегодня газовое хозяйство Москвы — одно из самых современных в мире. Больше десяти лет идет программа его модернизации, развитие системы газоснабжения и собственного производства. Вместе с государственной наградой некоторые сотрудники «Мосгаза» получили звание почетных работников ЖКХ столицы и благодарственные письма, — написал глава города.

Среди награжденных — Юрий Меркулов — старейший работник и главный инженер предприятия со стажем 54 года; потомственный инженер, преподаватель Бауманки Алексей Елисеев, старший мастер Валентина Новикова, а также слесарь шестого разряда Александр Брагин и замначальника цеха Дмитрий Бакулев, говорится в публикации мэра в мессенджере MAX.

На прошлой неделе в столице наградили лучшие кадетские классы и школы, достигшие высоких результатов в сфере патриотического воспитания. В тройку лидеров вошли школы № 2083, № 2026 и «Перспектива». Отбор проводился по успеваемости, достижениям и активности учащихся.