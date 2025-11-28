Сервис «Мосбилет» открыл продажу билетов на катки

По традиции катки организуют в московских парках. Одна из самых больших ледовых площадок в городе впервые откроется на набережной Москвы-реки в музее-заповеднике «Коломенское». Ее протяженность составит 1,7 километра, площадь — почти 13,5 тысячи квадратных метров. Каток займет участок между Голосовым оврагом и южной частью набережной. Приобрести билет можно будет в сервисе «Мосбилет».

Каток в Парке Горького заливают с 1931 года, и эта зима не станет исключением. Пространство с искусственным льдом впервые появится на площади перед аркой главного входа. Центральное место на нем займет ель, а вокруг нее установят праздничные инсталляции. На площадке будут работать несколько павильонов проката, точки питания, фотозоны и арт-объекты. Катание организуют по билетам.

Один из самых уютных катков вновь заработает в саду имени Н.Э. Баумана. Благодаря технологии искусственного намораживания льда он будет открыт даже при температуре плюс 10 градусов. Каток с искусственным льдом ежедневно может принять до тысячи гостей. Билеты можно приобрести на сайте.

Покататься на коньках гостей приглашают в Таганском парке ежедневно с 10:00 до 22:00. Лед на площадке искусственный, поэтому кататься там можно даже в плюсовую погоду. Между сеансами каток закрывается на перерыв, чтобы специалисты обновили покрытие. Обновленный каток с искусственным льдом также ждет посетителей в «Красной Пресне». Площадка с зоной проката для гостей работает ежедневно, передает официальный сайт мэра Москвы.

25 ноября начался сезон катания на коньках. В этот день открылось самое большое ледовое пространство столицы — каток на ВДНХ. Незадолго до открытия «Вечерняя Москва» узнала, как проходит финальный этап работ.