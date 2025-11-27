Фотовыставка ко Дню матери открылась в метро

В переходе между станциями «Проспект Вернадского» Сокольнической и Большой кольцевой линий представлена выставка из 10 фотографий, на которых запечатлены сотрудницы из разных служб метрополитена вместе с детьми, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Мы хотим поблагодарить наших сотрудниц и отметить, что они не только первоклассные специалисты, но и любящие мамы. Среди свыше 21 тыс. женщин, работающих в метро, более 900 – многодетные матери. Эта выставка показывает их с самой важной стороны: в кругу семьи, с детьми, ради которых они во многом и совершают свои ежедневные трудовые подвиги», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Как уточняется, выставка будет работать до 11 декабря включительно.