Столичным курьерам рассказали о безопасном передвижении в городе

В Москве прошла очередная дискуссия для курьеров, сотрудничающих с сервисами доставки Яндекса. На ней презентовали новый образовательный курс о безопасности передвижения в городе на велотранспорте.

Курс разработан совместно с компанией «Профтехнология» и экспертом по безопасности дорожного движения, членом рабочей группы при Правительстве РФ Дмитрием Поповым. Учебные материалы представлены в формате короткого видео и рассказывают о проверке электровелосипеда и экипировке курьера, правилах передвижения, скорости и маневрах, дорожных знаках и светофорах, а также действиях при ДТП. После завершения курса курьеры пройдут тестирование.

Представители компании также рассказали о собственных инициативах в сфере безопасности. Так, руководитель операционного управления Яндекс Еды Сергей Долгов сообщил о том, что за год компания вложила в безопасность доставок порядка 800 миллионов рублей, а Николай Булдаков, возглавляющий сервис аренды велосипедов, представил обновленный электровелосипед, разработанный компанией.

С приветственным словом к курьерам обратились представители Дептранса Москвы, а эксперт Национального центра БДД МВД России поделился статистикой и напомнил курьерам о важности соблюдения ПДД.