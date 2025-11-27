В Москве белка прогулялась по стене одного из жилых домов. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Изнанка Москвы».

Здание, о котором идет речь, находится в районе Чертаново. На попавших в сеть кадрах видно, как животное бежит по стене и останавливается, чтобы заглянуть в окна квартир. Авторы канала отметили, что теперь москитные сетки защищают не только от насекомых, но и от грызунов.

Ранее летучая мышь поселилась в кондиционере одной из московских семей. Жильцы квартиры не трогали животное два дня, чтобы дать ему возможность самостоятельно выбраться на волю, а затем вызвали спасателей, когда этого не произошло.