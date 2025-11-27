В Музее Победы состоится премьера документального фильма «Цитадель»

5 декабря в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы состоится премьера документального фильма «Цитадель» (12+), посвященного 80-летию Великой Победы и героической обороне Брестской крепости.

© Вечерняя Москва

Лента рассказывает о герое обороны Брестской крепости казахе Касыме Жарменове и его семье. Вместе с другими защитниками цитадели он 22 июня 1941 года принял первый бой, попал в плен и прошел все ужасы нацистских концлагерей. Бежал и до мая 1945 года участвовал в партизанском движении на территории Чехословакии. После войны он вернулся в родной Шымкент и стал школьным учителем.

Главные герои фильма — внук Касыма Денис Жарменов и правнук Тимур — никогда не были на местах сражения своего деда и прадеда и в год 80-летия Великой Победы решили отправиться по его следам в Брестскую крепость. Для них эта поездка стала глубоким погружением в события прошлого.

— В 2024 году я познакомился с известным в Казахстане тренером Денисом Жарменовым, который мне рассказал о свой семье. Оказалось, что его дед Касым Жарменов – герой обороны Брестской крепости в июне 1941 года, и в семье сохранились его воспоминания. Поскольку ни Денис, ни его сын Тимур никогда не были в Бресте, я предложил им отправиться в экспедицию по следам героического предка и снять об этом документальный фильм. В нашем случае название «Цитадель» имеет двойной смысл — крепость и семья. Пройти по следам своего героического предка стало для наших героев способом лучше понять свою семейную историю, но и себя, — рассказал автор проекта, генеральный директор кинокомпании «СКАЙФЁСТ» Алексей Никулин.

Картину зрителям представят главный герой фильма Денис Жарменов, автор фильма Алексей Никулин.

На мероприятие приглашены руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев, продюсер фильма Александр Морев и другие.

Организаторами выступают кинокомпания «Скайфест», Россотрудничество и Музей Победы. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Россотрудничества и Русского географического общества.

Начало в 17:30.