Лауреатов Экологической премии Москвы – 2025 наградили в столице

В четверг, 27 ноября, в столице прошло награждение лауреатов Экологической премии Москвы – 2025, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Как я сказала, у нас в этом году больше 550 заявок поступило, в короткий список вошло около 40, и сегодня мы наградим 15 победителей», – сообщила руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева.

Так, первое место в номинации «Экологическая грамотность» занял проект «Carbon.MSU: цикл научно-просветительских мероприятий для молодежи», на втором месте оказался проект «Экологический марафон: комплексная модель формирования экологической грамотности и ответственного поведения в университетской среде», на третьем – «Московская летняя экологическая школа (MOSES) РГАУ-МСХА имени Тимирязева».

В номинации «Экологическое просвещение» в число победителей вошли такие проекты, как «Заповедные игры: платформа games.wildnet.ru, «Ресурсы для чистого будущего», а также онлайн «Экошкола Зеленый город».

Жюри также выделило победителей в номинации «Экологическое волонтерство», ими стали: эколого-исторический проект «Дубрава памяти», «Волонтерская программа сохранения дендрария ГБС РАН» и «ВузЭкоФест».

Лауреатами в номинации «Цифровизация экологических решений» стали следующие проекты: «SharingMap», «AI-ботаник: цифровая система оценки повреждений растительности», «Web-приложение GreenID».

В номинации «Зеленые и природоподобные решения» в число победителей вошли проекты: «Графитоподобный нитрид углерода: экологически безопасный путь к очистке воды от трудноразлагаемых соединений», «Neo Mosaic» («Нео Мозаика») и «Целая птица (СТОПОКНО)».

Заявки на участие принимались с 16 сентября по 30 октября 2025 года. Общий призовой фонд конкурса составил 9 млн руб. Приз за первое место – 1 млн руб., за второе – 500 тыс. руб., за третье место – 300 тыс. руб.