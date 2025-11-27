Монтаж новогодней арки завершен на Кузнецком Мосту
На ул. Кузнецкий Мост завершился монтаж новогодней арки, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
«Световая конструкция напоминает фасад Большого театра. Впервые она была установлена в Москве в 2017 году, когда главной темой фестиваля «Путешествие в Рождество» были театры. Основа арки – прочный металлический каркас, на который крепятся декоративные панели из влагостойкой фанеры. Поверхность панелей оформлена праздничными узорами. На поверхности декоративных панелей размещена светодиодная подсветка», – говорится в публикации.
Как уточняется, в прошлом году арка на ул. Кузнецкий Мост получила техническое переоснащение. Теперь специалисты АО «ОЭК» могут дистанционно управлять яркостью светодиодов и программировать цветность.
«Для украшения города используем современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Используем уже имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника», – отмечается в сообщении.