Москву заполонили кабаны

Количество диких кабанов в Москве и области увеличилось с 500 до 650 особей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Звери бродят по дворам жилых домов и в любой момент могут напасть на людей.

Рост на 150 голов наблюдался за три года. Отмечается, что животных встречают во дворах жилых домов. Причина не только в доступной еде, но и охоте, с которой животные сталкиваются в лесу.

В настоящее время у кабанов гон, когда самцы становятся агрессивными и при движении могут развивать скорость до 40 километров в час.

Кабанов ранее наблюдали в Мытищах. Животные питались на помойках, некоторых подкармливали местные жители.

Ранее сообщалось, что стадо диких кабанов захватило поселок Сагра в Свердловской области. В 2024 году стадо состояло из примерно 10 особей, однако год спустя их число увеличилось до 30-40.