Башмет рассказал об особенностях выставки Русского музея на ВДНХ

Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» — это большое событие для любителей искусства, заявил агентству городских новостей «Москва» народный артист СССР, дирижер и педагог Юрий Башмет.

© Газета.Ru

«Я уверен, что сегодня это особенно важно. Это дает людям совершенно необходимое и невероятно важное ощущение общности с многовековой историей нашей страны», — рассказал Башмет.

Он отметил, что каждый зал на выставке по-разному показывает колорит города.

«Есть редкие моменты, когда визуальное искусство начинает звучать. И именно такие моменты для меня как музыканта являются самыми ценными и по-настоящему значимыми», — добавил дирижер.

Он также отметил сотрудничество Москвы и Санкт-Петербурга.